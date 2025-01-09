Премьер Словакии рассказал об итогах своего визита в Россию

Обеспечение надежных поставок газа в Словакию стало главным итогом переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, передает Reuters.

По его словам, поставки российского газа в республику обеспечены даже без увеличения цен на газ.

Также Фицо заявил, что Украина нанесла ущерб энергетической безопасности Словакии, отказавшись продлить соглашение о транзите российского газа по своей территории.

Премьер добавил, что намерен сократить пособия украинским беженцам, а также остановить поставки электроэнергии из Словакии на Украину.

22 декабря в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и Фицо. Это была первая личная встреча российского лидера с Фицо с 2016 года.

Фицо заявлял, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа по территории Украины. По его словам, украинская сторона согласна на продолжение транзита, только если России не будут платить за поставки до завершения конфликта. Словацкий премьер назвал абсурдным условие Киева.

Ранее словацкому депутату предоставили охрану после угроз из-за посещения России.