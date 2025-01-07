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В Словакии не исключили пересмотра позиции по членству Украины в ЕС из-за газа

Словацкая партия Hlas-SD усомнилась в дальнейшей поддержке членства Украины в ЕС
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Depositphotos

Словацкая партия Hlas-SD («Голос — социальная демократия»), которая является одним из трех политических объединений в правительственной коалиции, усомнилась в необходимости и дальше поддерживать попытки Украины вступить в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление партии, распространенное ею 7 января.

По информации журналистов, Братислава в течение долгого времени поддерживала стремление Киева стать членом регионального содружества. Однако решение украинских властей с 1 января 2025 года прекратить транзит газа из РФ в страны — члены ЕС заставило ряд словацких политиков пересмотреть свою позицию.

«Если [украинский лидер Владимир] Зеленский хочет продолжать такой подход по отношению к Словакии, уместен вопрос, будет ли Словакия и дальше поддерживать вступление Украины в Европейский союз», — говорится в заявлении Hlas-SD.

В партии подчеркнули, что одними из главных принципов ЕС остаются солидарность и партнерство. Однако последние действия Киева в них не вписываются, добавили представители «Голоса — социальной демократии».

Как отмечается в тексте, после начала конфликта Братислава оказала Киеву значительную военную и гуманитарную помощь. В связи с этим власти страны рассчитывают на такой же уровень уважения и сотрудничества со стороны Украины в вопросе поставок газа.

Зеленский еще в августе 2024 года отказался продлевать срок действия договора с российскими властями о транзите газа и заявил, что в этом вопросе «поставлена точка». В декабре того же года в Киеве подтвердили эту позицию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венгрии назвали ошибкой решение Украины прекратить транзит газа из РФ.

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