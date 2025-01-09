В США раскрыли, как команда Трампа может сорвать переговоры по Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа рискует сорвать мирные переговоры, если будет оказывать помощь Украине. Об этом на своей странице в соцсети Х написал экс-советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Он предупредил, что Россия не станет участвовать в мирном процессе, если новая администрация Дональда Трампа продолжит поддерживать Украину.

Накануне специальный представитель администрации Трампа по Украине Кит Келлог отметил, что Трамп не собирается идти на уступки Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Келлог подчеркнул, что целью Трампа является защита украинского суверенитета.

7 января Трамп заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут пройти в течение полугода. Американский лидер также заявил, что знает о готовности президента России Владимира Путина к переговорам, но считает переговоры возможными только после своего официального вступления на пост президента США.

Ранее в Совфеде задались вопросом, какая реальная политика последует за заявлениями Трампа.