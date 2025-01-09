Маск захотел сместить премьер-министра Великобритании

Американский предприниматель и основатель Tesla Илон Маск захотел сместить с должности премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пишет Financial Times (FT).

По информации издания, Маск обсуждал возможность смещения Стармера в личных беседах со своими сторонниками правых взглядов.

«Рассматривается возможность поддержать другие политические движения в Великобритании, включая правую партию Reform UK. Таким образом, миллиардер хочет спровоцировать смену британского премьера еще до следующих парламентских выборов», — говорится в публикации.

Авторы публикации пишут, что в последние шесть месяцев Маск стал активнее интересоваться британской политикой.

До этого Маск согласился с тем, что судебная система Великобритании полностью уничтожена на фоне скандала с бандами сутенеров, эксплуатирующих детей.

The Telegraph писала, что в Телфорде и других британских городах более тысячи девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд, в состав которых входили мужчины-выходцы из азиатских стран. Газета отмечала, что никто не был привлечен к ответственности за неспособность предотвратить эти преступления, в том числе начальники полиции и прокуроры.

Ранее во Франции призвали ЕК принять меры на фоне вмешательства Маска.