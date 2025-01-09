Маск раскритиковал политику Британии на фоне скандалами с бандами сутенеров

Маск заявил, что судебная система Британии сломана на фоне скандала с бандами

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что судебная система Великобритании полностью уничтожена на фоне скандала с бандами сутенеров, эксплуатирующих детей. Об этом миллиардер написал в соцсети X.

«Точно», — написал Маск под публикацией одного из пользователей, который написал про судебную систему королевства и скандал с бандами.

Пользователь соцсети также назвал премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера «не просто частью проблемы», а проблемой.

Газеты The Telegraph писала, что более тысячи девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд, в состав которых входили мужчины-выходцы из азиатских стран, в городе Телфорд. Аналогичные преступления были раскрыты и в других городах Великобритании. Газета отмечает, что никто не был привлечен к ответственности за неспособность предотвратить эти преступления, в том числе начальники полиции и прокуроры.

Под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.

Ранее во Франции призвали ЕК принять меры на фоне вмешательства Маска.