Американский предприниматель Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в соучастии в массовых изнасилованиях девочек в королевстве. Заявление бизнесмен опубликовал в соцсети Х.

«Стармер был соучастником изнасилований в Британии, когда он был главой Королевской прокурорской службы в течение шести лет. Стармер должен уйти, и ему должны предъявить обвинения за его соучастие в самом страшном массовом преступлении в истории Британии», - написал Маск.

Он подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении тяжких преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время изнасилований ее возглавлял Стармер. По мнению Маска, истинной причиной, по которой дело до сих пор не расследовано, является то, что это приведет к обвинению премьера.

По данным газеты The Telegraph, более тысячи девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд, в состав которых входили мужчины-выходцы из азиатских стран, в городе Телфорд. Аналогичные преступления были раскрыты и в других городах Великобритании. Газета отмечает, что никто не был привлечен к ответственности за неспособность предотвратить эти преступления, в том числе начальники полиции и прокуроры.

Под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины. Однако теперь раздаются призывы к публичному расследованию длительной систематической сексуальной эксплуатации детей.

До этого в Челябинской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии нападений на женщин, личность маньяка установили с помощью ДНК-теста.

Ранее нелегальный мигрант изнасиловал девушку в петербургской квартире.