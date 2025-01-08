Во Франции призвали ЕК принять меры на фоне вмешательства Маска

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Европейскую комиссию к более жесткому регулированию цифрового пространства на фоне заявлений американского миллиардера Илона Маска. Об этом дипломат сказал в эфире радиостанции France Inter.

Барро подчеркнул, что если Еврокомиссия не может защитить страны Евросоюза от вмешательств и угроз вмешательства, тогда ЕС придется вернуть странам-членам, в частности Франции, возможность это делать.

6 января президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления обвинил американского предпринимателя Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в Германии.

В декабре Маск заявлял, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска «на место» после его слов о поддержке АдГ.

Ранее в Германии призвали политиков закрыть аккаунты в соцсети X из-за Илона Маска.