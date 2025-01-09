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Эксперт назвал две даты, с которыми связана контратака ВСУ в Курской области

Военэксперт Матюшин: атака ВСУ в Курской области связана с встречей в Рамштайне
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Военный эксперт Александр Матюшин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал попытки контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По его мнению, действия противника связаны с двумя датами.

Первая — это встреча руководства Украины с западными союзниками на немецкой базе «Рамштайн», в ходе которой будут обсуждаться пакеты военной помощи для Киева. Для того чтобы получить от Запада как можно больше, нужно успешное наступление на фронте, пояснил эксперт.

Вторая дата — это инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, отметил Матюшин. Киев, по его словам, хочет доказать будущему американскому лидеру, что Украина все еще нужна Вашингтону как центр противостояния с Россией.

5 января министерство обороны РФ заявило, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но вместо этого потерпели поражение.

7 января стало известно, что в Курской области сдалось в плен значительное количество украинских военных.

В тот же день подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что контратака ВСУ в Курской области нацелена на привлечение внимания к Украине.

Ранее Кадыров рассказал об успехах российских военных на Суджанском направлении.

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