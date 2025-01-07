Высказал мнение, что контратака ВСУ в Курской области нацелена на привлечение внимания к Украине. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«Это, вероятно, одна из тех операций, которые Украина уже проводила, особенно в этом году, для создания впечатления в СМИ. Командование ВСУ хочет показать, что они все еще жизнеспособны,» — отметил он.

По словам Дэвиса, вероятность того, что эта контратака приведет к каким-либо значительным достижениям, практически отсутствует.

5 января министерство обороны РФ заявило, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но вместо этого потерпели поражение.

Как отметил политтехнолог Михаил Павлив, украинские войска могли предпринять попытку контрнаступления в Курской области, чтобы продемонстрировать свои возможности в преддверии визита в Киев будущего специального посланника Вашингтона Кита Келлога.

Ранее ВСУ запустили в Курской области воздушный «шар-террорист».