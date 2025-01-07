Кадыров рассказал об успехах российских военных на Суджанском направлении

Российские военные за сутки уничтожили 15 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Суджанском направлении. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, в сражениях приняли участие члены специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» и бойцы 4-й бригады 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ. В ходе боев им удалось взять в плен троих украинских солдат, служивших в 225-м полку ВСУ.

«В попытке изменить плачевную обстановку в Курской области враг стянул значительные силы и технику на Суджанское направление. <...> Укрорейх примерно за сутки лишился 15 единиц техники, в том числе бронированной, а также значительных резервов личного состава», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что российские военные работали «четко и слаженно». На этом фоне глава Чечни выразил благодарность командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову и всем бойцам, выполняющим задачи на фронте.

6 января Кадыров опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинского танка Т-64. Технику ВСУ вывели из строя на Суджанском направлении, уточнил он.

Ранее американский офицер назвал возможную причину начала контратаки ВСУ в Курской области.