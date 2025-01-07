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Украинские солдаты сдались в плен в Курской области

ТАСС: в Курской области сдалось в плен большое число солдат ВСУ
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Reuters

В Курской области сдалось в плен значительное количество украинских солдат. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

Собеседники агентства отметили, что украинские военные сдались после неудачных попыток контратаковать.

6 января командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале видео с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшими в плен в ходе боевых действий. Пленные, принимавшие участие в провальной контратаке в Курской области, призвали украинских граждан стрелять в сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов), которые занимаются мобилизацией.

Украинские войска провели контратаку в Курской области утром 5 января. Скопления живой силы и техники ВСУ заметили в направлении хутора Бердин.

МО РФ сообщило о десятках взятых в плен бойцов ВСУ.

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