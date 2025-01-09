Депутат Рады рассказал об ультиматуме Трампа Зеленскому по сделке с Россией

Слова избранного президента США Дональда Трампа о сроках завершения конфликта с Россией являются ультиматумом президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

По его словам, американский лидер дал Зеленскому шесть месяцев на завершение конфликта.

«Подчеркну, не остановку боевых действий, а «закончить конфликт», — заявил Дубинский.

Депутат добавил, что Трамп фактически дал отсчет избирательной кампании на Украине, которая, в случае сопротивления Зеленского, пройдет без него.

Накануне специальный представитель администрации Трампа по Украине Кит Келлог отметил, что Трамп не собирается идти на уступки Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Келлог подчеркнул, что целью Трампа является защита украинского суверенитета.

7 января Трамп заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут пройти в течение полугода, но не раньше 20 января, когда он вступит в должность главы государства.

Ранее в США раскрыли, как команда Трампа может сорвать переговоры по Украине.