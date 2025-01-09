Посол высказался об угрозе политической стабильности в Чаде после нападения исламистов

Посол Чада в РФ: ситуация в Нджамене находится под контролем властей

В столице Чада Нджамене после отражения нападения на резиденцию президента ситуацию взяли под контроль местные власти. Об этом заявил посол Чада в РФ Адам Бешир Махамуд, передает ТАСС.

По его словам, угрозы политической стабильности нет.

8 января сообщалось, что вблизи президентского дворца в столице Чада Нджамене произошла стрельба. По имеющейся информации, нападение совершили боевики исламистской группировки «Боко Харам», которую Совбез ООН признал террористической. Глава государства Махамат Идрис Деби в момент атаки находился в своей резиденции.

Позже появились сведения о том, что к зданию президентского дворца движется колонна военной техники.

По словам представителя правительства, ситуация в Нджамене полностью находится под контролем. Он назвал случившееся вблизи президентского дворца «небольшим инцидентом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции пожаловались на невыполнимые требования Чада по выводу войск.