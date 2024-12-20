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Чад требует немедленного вывода войск Франции

Власти Чада потребовали от Франции вывести войска до 31 января 2025 года
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French Army/AP

Власти Чада потребовали от Франции вывести войска с территории республики до 31 января 2025 года. Об этом сообщает радио RFI со ссылкой на источники в Чаде и Франции.

«Семь недель только для того, чтобы вывести тысячу солдат и много техники, это невозможно», — прокомментировал источник радио в Вооруженных силах Франции.

Уточняется, что на Францию пытаются оказать давление со стороны радикальных сторонников разрыва прежних отношений между Чадом (бывшая колония Франции) и Францией.

В Чаде заявили, что настаивают на как можно более скором выводе французских войск — до начала марта, когда мусульмане в 2025 году начнут отмечать священный месяц Рамадан.

До этого глава МИД Республики Чад Абдераман Куламалла заявил, что после вывода французских войск его страна намерена отказаться от приглашения военных других государств, в том числе и России.

Ранее в МИД России призвали Францию отбросить колониальные методы.

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