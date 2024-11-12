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Словацкому депутату предоставили охрану после угроз из-за посещения России

Aktuality: словацкий депутат Блаха получил охрану после угроз из-за посещения РФ

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Телеграм-канал Lubos Blaha

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха получил в своей стране полицейскую охрану. Причиной стали угрозы после посещения им России, сообщает новостной портал Aktuality.

В публикации отмечается, что из-за угроз Блаха 11 ноября подал заявление в полицию в Братиславе. МВД Словакии расценило опасения политика как обоснованные и предоставило ему охрану.

Любош Блаха известен в своей стране критическим отношением к Украине и поддержке, которую оказывает ей Запад. В середине октября он посетил Москву, выступил с лекцией в МГИМО и посетил многие памятные места российской столицы. Угрозы стали поступать в его адрес после этой поездки.

15 мая в Словакии было совершено покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина, когда подошедший к ним 71-летний Юрай Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета. Его задержали. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе. Сейчас он полностью выздоровел.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Словакии заявил о готовности нормализовать отношения с РФ.

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