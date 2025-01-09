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В Совфеде задались вопросом, какая реальная политика последует за заявлениями Трампа

Сенатор Пушков усомнился в способности Трампа придерживаться собственного курса
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Пока непонятно, станет ли избранный президент США Дональд Трамп придерживаться своего самостоятельного курса или все его заявления так и останутся пустыми словами. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, последние публичные заявления республиканца противоречат антироссийскому нарративу, которого на протяжении четырех лет придерживались администрация действующего президента США Джо Байдена и европейские лидеры.

При этом сенатор задался вопросом, какая последует за заявлениями Трампа «реальная политика».

7 января Трамп заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут пройти в течение полугода.

Также республиканец сказал, что знает о готовности российского лидера к переговорам, но считает переговоры возможными только после своего официального вступления на пост президента США.

Ранее Трамп назвал виновного в конфликте на Украине.

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