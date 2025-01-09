В США раскрыли, как своими действиями Трамп помогает Путину и Си

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что отказ Дональда Трампа исключать применение военной силы против Гренландии играет на руку российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. Его слова приводит CNN.

Болтон заявил, что обеспокоен тем, что высказывания Трампа могут «иметь дальнейшие последствия», учитывая то, что он отказался исключать применение военной силы против острова.

По его словам, такой же позиции придерживается Си Цзиньпин по Тайваню. На этом фоне лидер КНР может последовать примеру избранного президента США по применению военной силы. Кроме того, считает эксперт, Владимир Путин также может сослаться на риторику Трампа, говоря о событиях на Украине.

«Или Владимир Путин мог бы сказать: «Послушайте, я, конечно, это понимаю. Украина имеет решающее значение для нашей национальной безопасности. Мы применяем силу. И, знаете ли, честно говоря, если бы Соединенные Штаты вторглись в Гренландию — где, кстати, сегодня размещены американские войска — я, Владимир Путин, не стал бы против этого выступать»», — заявил он.

7 января избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

Комментируя слова американского лидера, глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не подлежит продаже, этот остров принадлежит гренландцам, которые и будут решать его будущее.

Ранее в конгрессе США обеспокоились «одержимостью» Трампа Гренландией.