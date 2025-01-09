Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В конгрессе США обеспокоились «одержимостью» Трампа Гренландией

Демократ Джеффрис обеспокоился одержимостью Трампа Гренландией
close
Steven Hirsch/New York Post via AP

Лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис выразил обеспокоенность «одержимостью» избранного президента Дональда Трампа Гренландией на фоне внутренних проблем в стране. Его слова приводит The Hill.

Он обвинил Трампа в зацикленности на вопросе, который не имеет никакого значения для простых американцев. По его словам, победа республиканца на выборах «была в значительной степени результатом референдума по вопросу высокой стоимости некоторых основных потребительских товаров, а не аннексии Гренландии или Панамского канала».

«А как президентские выборы в ноябре имели отношение к вторжению в Гренландию или ее захвату силой? Я сбит с толку этой одержимостью и этими комментариями», — сказал Джеффрис.

По его словам, на сегодняшний день проблема Соединенных Штатов «не в Гренландии, Мексиканском заливе и необходимости его переименования, и не в Панамском канале». Проблема в том, чтобы обеспечить воплощение американской мечты в жизнь для всех в этой стране, считает демократ.

Канада и Гренландия должны войти в состав США, заявил Трамп. Он добавил, что также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Пентагоне оценили планы Трампа вернуть под контроль Гренландию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами