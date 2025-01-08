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Премьер Дании заявила о невозможности продажи Гренландии Соединенным Штатам

Премьер-министр Дании Фредериксен: Гренландия не продается
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PT Hamilton/Shutterstock/FOTODOM

Гренландия не продается, а будущее острова определят сами гренландцы. Об этом в эфире телеканала TV2 заявила глава правительства Дании Метте Фредериксен.

Премьер-министр, комментируя слова избранного президента США Дональда Трампа о передаче острова под американское управление, отвергла любую возможность смены государственной принадлежности Гренландии. Она подчеркнула, что с точки зрения правительства Дании, Гренландия принадлежит самим гренландцам, которые определят ее будущее, и поэтому не подлежит продаже.

Фредериксен отметила, что не может представить применение военной силы Вашингтоном для решения этого вопроса. Она также отметила, что использование Соединенными Штатами для принуждения Дании финансовых средств не улучшит отношения между двумя странами.

7 января Трамп вновь заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

Ранее Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для контроля над Гренландией.

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