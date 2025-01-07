Трамп призвал Данию добровольно отказаться от Гренландии

Избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира», – заявил он.

По словам Трампа, на острове проживают порядка 45 тыс. человек, которые сами толком не знают, имеет ли Дания законное право на владение территорией. Он подчеркнул, что Россия и Китай усилили свое влияние в арктическом регионе. Избранный лидер добавил, что корабли российской и китайской стороны повсюду и для их обнаружения не нужны бинокли.

До этого газета The Washington Post писала, что заявления Трампа о присоединении Гренландии и Канады, а также контроле над Панамским каналом являются частью обширной стратегии против России и Китая. По данным издания, избранный лидер размышлял о захвате Гренландии, «шумно рассуждал» о возвращении Панамского канала под контроль Америки и предлагал сделать Канаду 51-м штатом.

Ранее Трамп заявил, что «понимает чувства России».