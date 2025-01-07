Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп призвал Данию добровольно отказаться от Гренландии

Трамп: Дания должна уступить США Гренландию для защиты «свободного мира»
close
Alex Brandon/AP

Избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира», – заявил он.

По словам Трампа, на острове проживают порядка 45 тыс. человек, которые сами толком не знают, имеет ли Дания законное право на владение территорией. Он подчеркнул, что Россия и Китай усилили свое влияние в арктическом регионе. Избранный лидер добавил, что корабли российской и китайской стороны повсюду и для их обнаружения не нужны бинокли.

До этого газета The Washington Post писала, что заявления Трампа о присоединении Гренландии и Канады, а также контроле над Панамским каналом являются частью обширной стратегии против России и Китая. По данным издания, избранный лидер размышлял о захвате Гренландии, «шумно рассуждал» о возвращении Панамского канала под контроль Америки и предлагал сделать Канаду 51-м штатом.

Ранее Трамп заявил, что «понимает чувства России».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами