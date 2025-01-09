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В США спрогнозировали итоги переговоров Трампа и Путина

Аналитик Мошес: угрозы Трампа по Украине не подействуют на Путина
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Susan Walsh/AP

Угрозы будущего президента США Дональда Трампа по вопросу завершения боевых действий на Украине не окажут влияния на президента России Владимира Путина. Об этом заявил директор программы российских исследований в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес в статье для американского портала 19FortyFive.

«Словесное давление на Путина со стороны Белого дома не принесет плодов <…> Путин ничем не обязан Трампу», — отметил он.

Аналитик подчеркнул, что Москва хорошо помнит действия первой администрации Трампа: снятие табу на поставки летального оружия Украине и ее снабжение противотанковыми комплексами Javelin.

Мошес обратил внимание на то, что каждый президент США — от Билла Клинтона до Дональда Трампа — предпринимал попытку улучшить или перезагрузить американо-российские отношения, но каждый раз в конце президентского срока «отношения были хуже, чем в начале».

Незадолго до этого специальный представитель администрации Трампа по Украине Кит Келлог отметил, что Трамп не собирается идти на уступки Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Келлог подчеркнул, что целью Трампа является защита украинского суверенитета.

7 января Трамп заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут пройти в течение полугода.

Ранее Трамп назвал виновного в конфликте на Украине.

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