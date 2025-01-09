В США спрогнозировали итоги переговоров Трампа и Путина

Аналитик Мошес: угрозы Трампа по Украине не подействуют на Путина

Угрозы будущего президента США Дональда Трампа по вопросу завершения боевых действий на Украине не окажут влияния на президента России Владимира Путина. Об этом заявил директор программы российских исследований в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес в статье для американского портала 19FortyFive.

«Словесное давление на Путина со стороны Белого дома не принесет плодов <…> Путин ничем не обязан Трампу», — отметил он.

Аналитик подчеркнул, что Москва хорошо помнит действия первой администрации Трампа: снятие табу на поставки летального оружия Украине и ее снабжение противотанковыми комплексами Javelin.

Мошес обратил внимание на то, что каждый президент США — от Билла Клинтона до Дональда Трампа — предпринимал попытку улучшить или перезагрузить американо-российские отношения, но каждый раз в конце президентского срока «отношения были хуже, чем в начале».

Незадолго до этого специальный представитель администрации Трампа по Украине Кит Келлог отметил, что Трамп не собирается идти на уступки Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Келлог подчеркнул, что целью Трампа является защита украинского суверенитета.

7 января Трамп заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут пройти в течение полугода.

Ранее Трамп назвал виновного в конфликте на Украине.