В США спрогнозировали итоги переговоров Трампа и Путина

Угрозы будущего президента США Дональда Трампа по вопросу завершения боевых действий на Украине не окажут влияния на президента России Владимира Путина. Об этом заявил директор программы российских исследований в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес в статье для американского портала 19FortyFive.
«Словесное давление на Путина со стороны Белого дома не принесет плодов <…> Путин ничем не обязан Трампу», — отметил он.
Аналитик подчеркнул, что Москва хорошо помнит действия первой администрации Трампа: снятие табу на поставки летального оружия Украине и ее снабжение противотанковыми комплексами Javelin.
Мошес обратил внимание на то, что каждый президент США — от Билла Клинтона до Дональда Трампа — предпринимал попытку улучшить или перезагрузить американо-российские отношения, но каждый раз в конце президентского срока «отношения были хуже, чем в начале».
Незадолго до этого специальный представитель администрации Трампа по Украине Кит Келлог отметил, что Трамп не собирается идти на уступки Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Келлог подчеркнул, что целью Трампа является защита украинского суверенитета.
7 января Трамп заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут пройти в течение полугода.
Ранее Трамп назвал виновного в конфликте на Украине.