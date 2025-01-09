Спецпредставитель Трампа назвал самую большую ошибку Байдена в отношении Путина

Келлог: отказ от переговоров с Путиным является самой большой ошибкой Байдена

Отказ от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным является главной ошибкой действующего президента США Джо Байдена. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил специальный представитель избранного главы Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

По его словам, то, что Байден свыше двух лет не разговаривал с Путиным и не вел с ним никаких переговоров, является самой большой ошибкой американского президента.

Келлог подчеркнул, что Трамп действует по-другому, так как понимает необходимость переговоров и с союзниками, и с противниками.

Спецпредставитель отметил, что у избранного президента США будет возможность провести переговоры с Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. При этом он отказался назвать какие-либо сроки возможного начала таких переговоров.

7 января Трамп заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут пройти в течение полугода.

Ранее Трамп назвал виновного в конфликте на Украине.