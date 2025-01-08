В окружении Трампа сочли возможной сделку России и США по безопасности

ТАСС: в окружении Трампа допускают крупное соглашение с Россией по безопасности

В переходной команде избранного президента США Дональда Трампа считают возможным достижение крупной сделки по безопасности с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя окружения политика.

Собеседник агентства при этом не уточнил, кого Трамп намерен отправить в Москву в качестве нового посла США в России — политического назначенца или кадрового дипломата.

Представитель окружения избранного президента также подтвердил, что поездка спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога в Киев, планировавшаяся на начало января, отложена.

7 января издание Sky News со ссылкой на сотрудника американского аналитического центра Yorktown Institute Роберта Кларка писало, что избранный президент США и его администрация будут стремиться как можно быстрее остановить украинский конфликт, поскольку хотят добиться подписания мирного договора до наступления Пасхи.

Сам Трамп в свою очередь выражал надежду на то, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут пройти в течение полугода.

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