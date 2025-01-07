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В США назвали возможную дату урегулирования конфликта на Украине

Sky News: Трамп допускает урегулирование на Украине к Пасхе
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Избранный президент США Дональд Трамп и его администрация будут стремиться как можно быстрее остановить украинский конфликт, они хотят добиться подписания мирного договора до наступления Пасхи. Об этом пишет Sky News со ссылкой на сотрудника американского аналитического центра Yorktown Institute Роберта Кларка.

«Я думаю, что американская сторона будет рассматривать возможность заключения какой-то сделки к Пасхе», — сказал он.

Эксперт отметил, что подписание договора будет напрямую зависеть от готовности к этому лидеров России и Украины.

Недавно бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предложил новый вариант мирного договора. Он считает, что страны могут достигнуть договоренностей, последовав австрийскому сценарию.

То есть, необходимо составить соглашение о нейтральном статусе Украины, которое будет подписано Россией, Евросоюзом, а также США. Каждая из сторон будет следить за соблюдением статуса.

Ранее в Британии предрекли судьбу Украины на 2025 год.

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