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В Британии предсказали судьбу Украины на 2025 год

FT: Украина заключит мирный договор с отказом от территорий в 2025 году
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина будет вынуждена заключить мирный договор с Россией в 2025 году с отказом от потерянных территорий. С таким прогнозом выступила газета Financial Times (FT).

По прогнозу авторов, украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на фактический, но не юридический контроль России над территориями, которые занимают ВС РФ.

Киев уступит территории в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке Соединенных Штатов, однако вступление республики в НАТО будет заморожено, считают в Financial Times.

До этого газета Die Welt писала, что Украина в данный момент сильно ослаблена в военном отношении, ей придется пойти на переговоры в следующем году, на которых единственным вариантом являются территориальные уступки. В материале отмечается, что уровень морального духа в войсках падает, число дезертиров растет. Для президента Украины остается только один вариант, констатируют авторы.

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