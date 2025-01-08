Глава МИД Армении назвал условие вывода пограничников РФ с границы с Турцией

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на пресс-конференции, что его страна готова рассмотреть вопрос вывода российских пограничников с aрмяно-турецкой границы в случае установления доверительных отношений между Ереваном и Анкарой. Об этом сообщает ТАСС.

Мирзоян рассказал, что российские пограничники временно разместились в аэропорту Звартноц и на границе с Ираном, чтобы помочь Армении в обеспечении безопасности до тех пор, пока она не сможет делать это самостоятельно.

«На каком-то этапе мы начали самостоятельно нести службу в Звартноце и на армяно-иранской границе. Если между Арменией и Турцией будет работающая и открытая граница, если будет доверие, мы сможем обсудить и рассмотреть и этот вопрос», — сказал дипломат.

В начале октября, после встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина в Москве, в Ереване объявили о том, что армянские пограничные службы будут совместно с российскими коллегами обеспечивать охрану границы Армении с Ираном и Турцией.

1 января 2025 года сообщалось, что российские пограничники покидают контрольно-пропускной пункт на границе Армении и Ирана.

Ранее Пашинян очертил новые исторические границы Армении.