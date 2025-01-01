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Российские пограничники ушли с армяно-иранской границы

С 1 января российские пограничники покидают КПП на границе Армении и Ирана
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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

С 1 января 2025 года российские пограничиники покидают контрольно-пропускной пункт на границе Армении и Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

Она пояснила, что пограничные войска Службы национальной безопасности (СНБ) Армении с 2025 года возьмут на себя полную ответственность за охрану границы с Ираном, проводя совместные патрулирования с российскими пограничниками на границах Армении с Турцией и с Ираном.

Тем не менее, на КПП на иранской границе теперь будут работать только сотрудники армянской СНБ. Российские пограничники также прекратили работу в ереванском аэропорту «Звартноц».

В начале вторжения ВСУ в Курскую область два друга-пограничника из Псковской области ценой своих жизней сдержали прорыв украинских войск под Суджей в Курской области, что дало мирным жителям время на эвакуацию.

Ранее на Украине осужденный пограничник попросил отправить его в Россию.

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