С 1 января российские пограничники покидают КПП на границе Армении и Ирана

С 1 января 2025 года российские пограничиники покидают контрольно-пропускной пункт на границе Армении и Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

Она пояснила, что пограничные войска Службы национальной безопасности (СНБ) Армении с 2025 года возьмут на себя полную ответственность за охрану границы с Ираном, проводя совместные патрулирования с российскими пограничниками на границах Армении с Турцией и с Ираном.

Тем не менее, на КПП на иранской границе теперь будут работать только сотрудники армянской СНБ. Российские пограничники также прекратили работу в ереванском аэропорту «Звартноц».

В начале вторжения ВСУ в Курскую область два друга-пограничника из Псковской области ценой своих жизней сдержали прорыв украинских войск под Суджей в Курской области, что дало мирным жителям время на эвакуацию.

Ранее на Украине осужденный пограничник попросил отправить его в Россию.