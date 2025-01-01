Пашинян очертил новые исторические границы Армении

Премьер-министр Никол Пашинян заявил об идеологии «реальной» Армении, границы которой совпадают с Армянской ССР. Новогоднее обращение армянского премьера цитирует РИА Новости.

«Реальная Армения, Республика Армения площадью 29 743 квадратных километра (территория Армянской ССР), должна стать руководящей идеологией не только для правительства и парламентского большинства, но и для каждого гражданина Республики Армения», — заявил Пашинян.

Армянский премьер утверждает, что государство должно быть инструментом для обеспечения «благополучия и счастья» своих граждан.

Идеология «реальной Армении», которую продвигает Пашинян, противопоставляется «исторической Армении», то есть территории расселения этнических армян вплоть до трагических событий начала 20-го века, когда армяне были вынуждены массово бежать с территории современной Турции. Пашинян утверждает, что Армения должна прекратить историческую борьбу и жертвовать собой.

До этого президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2025 годом глав зарубежных стран и правительств.

Ранее Песков отказался отвечать на вопрос о формате новогоднего обращения Путина.