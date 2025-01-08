На Украине раскрыли планы Зеленского по участию в президентских выборах

«Телеграф»: Зеленский хочет баллотироваться на второй срок при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский решил выдвинуть свою кандидатуру на участие в президентских выборах. Об этом сообщило украинское издание «Телеграф» со ссылкой на анонимный источник из окружения украинского лидера.

«Зеленский уже принял решение идти на второй президентский срок, хотя публично это пока не подтвердил», — сказал собеседник.

По его словам, Зеленский пойдет на выборы при одном условии — если экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не будет баллотироваться.

8 декабря сообщалось, что офис Зеленского пытается отговорить Залужного от участия в будущих выборах главы государства. Источники утверждают, что в офисе Зеленского предложили бывшему главкому ВСУ альтернативу: если он хочет принять участие в выборах, то может сделать это только «в качестве первого номера списка президентской партии «Слуга народа»».

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

На фоне этого президент России Владимир Путин подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее Зеленскому задали неудобный вопрос о выдвижении на второй срок.