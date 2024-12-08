Офис Зеленского пытается «политически нейтрализовать» Залужного

Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается отговорить бывшего главкома ВСУ, посла страны в Лондоне Валерия Залужного от участия в будущих выборах главы государства. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, ссылаясь на источники, близкие к администрации.

По их словам, «политическая нейтрализация Залужного», выражающаяся в попытке убедить его не идти на выборы, является одной из важных задач, которую пытается решить ОП.

Источники утверждают, что в офисе Зеленского предложили бывшему главкому ВСУ альтернативу: если он хочет принять участие в выборах, то может сделать это только «в качестве первого номера списка президентской партии «Слуга народа»».

Накануне депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, заявил, что Зеленского могут вывезти в Лондон, если он откажется от проведения выборов.

До этого глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы главы государства состоятся сразу после урегулирования конфликта с Россией.

Ранее на Украине сравнили Зеленского с Гитлером.