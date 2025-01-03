Зеленскому задали неудобный вопрос о выдвижении на второй срок

Депутат Рады Артем Дмитрук после слов украинского лидера Владимира Зеленского о выдвижении на второй срок задал президенту вопрос о том, что он может сделать в целях реализации такого шага. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале депутата.

2 января Зеленский прямо не ответил на вопрос, собирается ли он идти на второй срок. Он заявил, что, если «сделает больше, чем может», будет смотреть на перспективу выдвижения на второй срок в более позитивном ключе.

На это депутат Рады ответил: «Еще больше? Это что?»

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

На фоне этого президент России Владимир Путин подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее сообщалось, что офис Зеленского пытается «политически нейтрализовать» Залужного.