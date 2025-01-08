Трампу отказали в отсрочке приговора по делу о фальсификации

Fox News: судья отказал Трампу в отсрочке приговора по делу дела о фальсификации

Судья отказал избранному президенту США Дональду Трампу в отсрочке приговора по делу дела о фальсификации финансовой документации. Об этом сообщает Fox News.

По версии следствия, компания Trump Organization произвела фальсификацию при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о связях с политиком.

До этого Трамп назвал незаконной политической атакой решение суда вынести ему приговор. Трампу вынесут приговор по делу о подлоге финансовых документов 10 января.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее суд отклонил ходатайство Трампа об отмене выплаты писательнице Кэрролл $5 млн.