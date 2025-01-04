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Трампу вынесут приговор по делу о подлоге до инаугурации

CNN: Трампу вынесут приговор по делу о подлоге финансовых документов 10 января
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Yuki Iwamura/AP

Будущему президенту США Дональду Трампу вынесут приговор 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стэфани Клиффорд). Об этом пишет CNN.

«Судья Хуан Мерчан подтвердил обвинительный приговор Трампу по этому делу, отклонив попытку избранного президента отменить вердикт присяжных из-за его переизбрания в ноябре», — говорится в публикации.

В суде подчеркнули, что Трамп не понесет никаких юридических санкций. Избранный президент может предстать перед судом «виртуально или очно».

31 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в рамках дела о подлоге финансовых документов. Обвинение утверждает, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы политика на президентских выборах 2016 года предоставил актрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс. якобы за молчание. Женщина утверждает, что она встречалась с Трампом в 2006 году. Политик отрицает заявления актрисы.

Вынесение приговора по делу дважды переносили — сначала с июля 2024 года на конец ноября, а затем и вовсе бессрочно.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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