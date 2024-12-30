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Суд США отклонил ходатайство Трампа об отмене компенсации по делу о домогательствах

Суд отклонил ходатайство Трампа об отмене выплаты писательнице Кэрролл $5 млн
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New York Magazine/Reuters

Окружной апелляционный суд в США отклонил ходатайство избранного американского президента Дональда Трампа об отмене выплаты писательнице Элизабет Джин Кэрролл $5 млн в качестве компенсации по делу о домогательствах и клевете. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд пришел к выводу, что Трамп не продемонстрировал, что окружной суд допустил ошибку в каком-либо из оспариваемых решений. Также избранный президент США не выполнил своей обязанности доказать, что любая заявленная ошибка или их комбинация повлияли на его существенные права, как того требует новое судебное разбирательство, говорится в судебном документе.

В марте Трамп внес $91,6 миллиона залога по делу о клевете против писательницы Элизабет Джин Кэрролл.

Присяжные обязали Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Джин Кэрролл за клевету на нее в 2019 году. Элизабет Кэрролл обвиняла Трампа в домогательстве и клевете. В первый раз, в мае 2023 года, суд потребовал от Трампа выплатить писательнице $5 млн. Позднее женщина изменила размер суммы на $10 млн. Поводом для этого, в частности, стали слова политика в эфире телеканала CNN, где он назвал Кэрролл сумасшедшей, ее утверждения — «фальшивкой и выдумкой», а поданный против него иск — «подстроенной сделкой».

Ранее Трампа обвинили в получении денег от Китая.

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