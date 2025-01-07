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Трамп пообещал устроить «ад» на Ближнем Востоке

Трамп пообещал «ад» на Ближнем Востоке, если ХАМАС не отпустит заложников
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Cheney Orr/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если ХАМАС не отпустит заложников, ситуация в регионе примет жесткий оборот. Об этом он заявил, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, пишет РИА Новости.

«Если к моменту моего прихода в офис (президента) заложники не будут освобождены, разразится настоящий ад на Ближнем Востоке. Это не будет хорошо ни для ХАМАС, ни, честно говоря, для кого-либо», — признался он.

Трамп сказал, что не будет разъяснять свои планы более детально. Описания ситуации, как адской, вполне достаточно.

Во время этого же выступления Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

До этого газета The Washington Post писала, что заявления Трампа о присоединении Гренландии и Канады, а также контроле над Панамским каналом являются частью обширной стратегии против России и Китая.

Ранее Трамп сообщил о понимании чувств РФ относительно членства Украины в НАТО.

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