Слова Трампа о Канаде, Гренландии и Панаме связали с большим планом против России

WP: слова Трампа о Канаде и Гренландии являются частью плана против России

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии и Канады, а также контроле над Панамским каналом являются частью обширной стратегии против России и Китая. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Washington Post.

«Команда Трампа настаивает, что его недавние комментарии являются частью более широкой стратегии», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, ссылаясь на команду избранного президента, всеобъемлющая миссия противодействия России и Китаю является «связующей нитью», собирающей воедино комментарии Трампа о Канаде, Мексике, Гренландии и Панаме.

Издание напоминает, что Трамп размышлял о захвате Гренландии, «шумно рассуждал» о возвращении Панамского канала под контроль Америки и предлагал сделать Канаду 51-м штатом.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявлял, что угрозами присоединить Канаду к США Трамп намекает на пересмотр экономических отношений.

Ранее в Германии раскрыли, как Трамп планирует сделать США снова великими.