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Вэнс ушел от ответа на вопрос о возможном телефонном разговоре между Трампом и Путиным

Вэнс не ответил, планирует ли Трамп провести телефонный разговор с Путиным
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Yuki Iwamura/AP

Вэнс не ответил, планирует ли Трамп провести телефонный разговор с Путиным.

Избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс не смог четко ответить на вопрос о том, планирует ли избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление Вэнс сделал в беседе с ТАСС.

«Расслабьтесь, ребята», — произнес он с улыбкой, комментируя ситуацию после совместного заседания сената и палаты представителей конгресса США, на котором была подтверждена победа Трампа на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года.

4 января представитель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа якобы запланирована на март текущего года. При этом Кизеветтер не приложил подтверждений данной информации.

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Ранее была названа страна, где могли бы провести встречу Путин и Трамп.

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