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В Германии назвали возможную дату встречи Путина и Трампа

Депутат бундестага Кизеветтер: в марте запланирована встреча Путина и Трампа
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа якобы запланирована на март текущего года. Об этом написал представитель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер в соцсети X.

«Встреча Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март. Каждый может судить об этом так, как считает нужным», — написал политик.

При этом Кизеветтер не приложил подтверждений данной информации.

В конце декабря министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что российская сторона слышит сигналы от команды Трампа о заинтересованности в возобновлении диалога между Москвой и Вашингтоном.

По словам министра, российские власти готовы к консультациям с администрацией избранного президента США по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Однако Россию не устраивают предложения команды Трампа по украинскому вопросу, отметил глава МИД РФ. Речь идет об отсрочке вступления Украины в НАТО, а также об отправке миротворцев из Евросоюза и Британии. Лавров также напомнил, что несмотря на работу штаба республиканца, американскую политику на всех направлениях до его инаугурации определяет действующий глава государства Джо Байден. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что «Кремль срывает планы Трампа».

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