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Правительство Трюдо в третий раз избежало вотума недоверия

Канадской оппозиции в третий раз не удалось вынести вотум недоверия Трюдо

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Global Look Press

Главе правительства Канады Джастину Трюдо в третий раз удалось избежать вынесения вотума недоверия. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива оппозиционной Консервативной партии о вотуме недоверия была отвергнута большинством палаты общин канадского парламента. Ее поддержали лишь 152 депутата, в то время как 180 проголосовали против.

Осенью консерваторы дважды пытались инициировать отставку правительства Трюдо, но оба раза это окончилось неудачей. Оппозиционная партия «Квебекский блок» выступила с ультиматумом к партии Трюдо, потребовав от нее до 29 октября принять законопроект об увеличении пенсий канадцам в возрасте от 65 до 74 лет на 10%, а также утвердить определенные преференции для фермерских хозяйств. В ответ правящая партия пообещала голосовать против всех предложений по вотуму недоверия правительству, которые оппозиция выдвинет до нового года. «Квебекский блок» также заявил, что в противном случае он начнет переговоры с другими оппозиционными партиями по вопросу отстранения правительства и объявления досрочных выборов.

Ранее Трамп заявил, что Канада может стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов.

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