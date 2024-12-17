Оппозиция обвинила Трюдо в потере контроля над ситуацией в Канаде и своим правительством

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо потерял контроль не только над происходящими в стране процессами, но и над собственным правительством, заявил глава оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр. Об этом сообщает ТАСС.

Лидер оппозиции, выступая в парламенте, отметил, что Трюдо потерял контроль, но продолжает цепляться за власть. Премьер-министр не контролирует избирателей, иммиграцию, расходы, инфляцию и стоимость жилья, а сейчас он перестал контролировать и свой кабинет министров.

Пуальевр и глава оппозиционной Новой демократической партии Джагмит Сингх призвали Трюдо уйти в отставку. Сам премьер-министр на заседании парламента не присутствовал.

10 декабря сообщалось, что Трюдо в третий раз удалось избежать вынесения вотума недоверия. Инициатива оппозиционной Консервативной партии о вотуме недоверия была отвергнута большинством палаты общин канадского парламента. Ее поддержали лишь 152 депутата, в то время как 180 проголосовали против.

Ранее Трамп заявил, что Канада может стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов.