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Трамп назвал Канаду штатом США, а премьера страны – ее губернатором

Трамп вновь назвал Канаду штатом, а премьера Трюдо – губернатором

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realDonaldTrump/Truth

Избранный президент США Дональд Трамп назвал Канаду «великим штатом», а премьера Джастина Трюдо – губернатором, комментируя уход в отставку главы минфина Канады Христи Фриланд. Соответствующая публикация появилась на странице Трампа в соцсети Truth Social.

«Великий штат Канада ошеломлен отставкой или увольнением министра финансов губернатором Джастином Трюдо», — подчеркнул он.

По словам Трампа, поведение Фриланд было «абсолютно токсичным», что не способствовало заключению тех или иных сделок.

До этого Фриланд объявила о своем уходе из правительства, поскольку премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение перевести ее на другую должность в кабинете министров, лишив ее портфеля министра финансов.

Рейтинги Трюдо и правящей Либеральной партии Канады снижаются с начала 2023 года на фоне продолжающегося роста цен и стоимости жизни.

В начале декабря Трамп в рамках встречи с Трюдо пригрозил ему, что страна может стать «51-м штатом» США из-за возросшей проблемы нелегальной миграции на границе.

Ранее в США предложили присоединить к Канаде несколько штатов.

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