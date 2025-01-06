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В МИД Ирана рассказали, что будет включать договор с РФ

В МИД Ирана подтвердили, что договор с Россией будет включать вопросы обороны
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Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Исламской республикой будет касаться в том числе вопросов обороны и безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Соглашение о сотрудничестве между Ираном и Россией имеет различные аспекты», — сказал дипломат.

По его словам, важную часть соглашения составляют вопросы торговли и экономики, энергетики, а также обороны и безопасности.

Он подчеркнул, что новое соглашение обновит и дополнит существующий договор от 2001 года. Багаи добавил, что за последние десятилетия Москва и Тегеран значительно расширили объемы сотрудничества.

В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что в договоре между Россией и Ираном будет уделяться особое внимание вопросам кооперации сторон в области безопасности и борьбы с терроризмом.

В конце декабря стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву 17 января. До этого президент России Владимир Путин пригласил Пезешкиана с отдельным визитом в Россию для подписания нового договора о стратегическом партнерстве.

Ранее Путин назвал Иран союзником России.

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