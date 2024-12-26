Стала известна дата визита президента Ирана в Россию

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву 17 января. Об этом сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали, его цитирует РИА Новости.

По его словам, в ходе этого визита Пезешкиан и президент РФ Владимир Путин подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

До этого Путин пригласил Пезешкиана с отдельным визитом в Россию для подписания нового договора о стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что новый договор призван закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства.

До этого в пресс-службе российского МИД сообщили, что замглавы МИД РФ Андрей Руденко и заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях между Москвой и Тегераном. По данным ведомства, представители поднимут вопросы взаимодействия в сфере транспорта и энергетики.

Ранее Путин назвал Иран союзником России.