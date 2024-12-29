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Лавров раскрыл содержание договора России с Ираном

Лавров: Россия и Иран в договоре зафиксируют стремление к кооперации по обороне
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В договоре между Россией и Ираном уделяется особое внимание вопросам кооперации сторон в области безопасности и борьбы с терроризмом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Разумеется, столь всеобъемлющий документ имеет также международную составляющую. В нем, в числе прочего, уделяется особое внимание укреплению взаимодействия в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях», - подчеркнул министр.

По словам Лаврова, в договоре Москвы и Тегерана будет закреплено тесное сотрудничество сторон по безопасности, уделено внимание борьбе с терроризмом, а также ответу на «общие вызовы» России и Ирану.

26 декабря сообщалось, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву 17 января.

До этого президент России Владимир Путин пригласил Пезешкиана с отдельным визитом в Россию для подписания нового договора о стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что новый договор призван закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства.

Ранее Путин назвал Иран союзником России.

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