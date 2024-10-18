Путин назвал Иран союзником России

У России и Ирана союзнические отношения. Об этом в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«Что касается Ирана, то у нас с Ираном просто союзнические отношения. И мы очень тонко чувствуем, что происходит в этой стране, тонко чувствуем, что происходит в различных сферах», — сказал президент.

18 октября посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном будет подписано после саммита БРИКС в Казани, который пройдет 22–24 октября, для подписания договора будет организован отдельный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию.

До этого иранское информационное агентство IRNA писало, что новый договор России и Ирана станет историческим поворотным моментом в отношениях двух стран. Он позволит открыть «новые горизонты в различных областях, включая энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, науку и технику, оборонное сотрудничество», писали журналисты.

Ранее Путин назвал направления сотрудничества стран БРИКС.