Маск назвал Британию «полицейским государством»

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал Великобританию «тираническим полицейским государством». Об этом пишет европейская служба газеты Politico.

«Жители Британии устали от тиранического полицейского государства», — написал Маск в соцсети Х.

Как отмечает газета, своим заявлением Маск «продолжил войну» с правительством Великобритании, поддержав петицию с призывом к проведению новых всеобщих выборов в Соединенном Королевстве на фоне падения рейтингов Кира Стармера и его партии.

Илона Маска ранее исключили из списка участников предстоящего британского правительственного инвестиционного форума за посты о протестах в Великобритании. В конце июля во многих городах Великобритании начались беспорядки из-за нападения подростка с ножом на детей в Саутпорте. После этого Маск написал в соцсети X о «неизбежности гражданской войны» в Великобритании. В британском парламенте также собирались вызвать предпринимателя для дачи показаний о деятельности соцсети X, в частности по вопросу модерации и борьбы с ненавистническим контентом.

Ранее Маск призвал не ездить в Великобританию.