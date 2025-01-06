Байден перепутал дату первой встречи с Путиным

Байден заявил, что знает Путина более 47 лет

Президент США Джо Байден в ходе выступления перед новыми членами конгресса перепутал дату первого саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Его выступление транслировал телеканал C-SPAN.

«Я знаю Путина более 47 лет», — сказал Байден.

Он заявил, что помнит, как встретился с российским лидером в период между его избранием или сразу после него.

«Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — продолжил Байден, инаугурация которого состоялась 20 января 2021 года.

По словам американского лидера, он «хотел поговорить о восстановлении диалога по контролю над вооружениями и ядерном оружии», тогда как российский лидер якобы начал «говорить о том, как изменилась Россия, и тому подобное».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому журналисту Лексу Фридману, что готов начать переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом в конце января.

Ранее в Германии назвали возможную дату встречи Путина и Трампа.