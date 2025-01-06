Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден перепутал дату первой встречи с Путиным

Байден заявил, что знает Путина более 47 лет
close
AP

Президент США Джо Байден в ходе выступления перед новыми членами конгресса перепутал дату первого саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Его выступление транслировал телеканал C-SPAN.

«Я знаю Путина более 47 лет», — сказал Байден.

Он заявил, что помнит, как встретился с российским лидером в период между его избранием или сразу после него.

«Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — продолжил Байден, инаугурация которого состоялась 20 января 2021 года.

По словам американского лидера, он «хотел поговорить о восстановлении диалога по контролю над вооружениями и ядерном оружии», тогда как российский лидер якобы начал «говорить о том, как изменилась Россия, и тому подобное».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому журналисту Лексу Фридману, что готов начать переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом в конце января.

Ранее в Германии назвали возможную дату встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами