На Украине кратко охарактеризовали президентство Байдена

Продолжающийся конфликт на Украине стал главным итогом деятельности администрации уходящего президента США Джо Байдена. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила украинская журналистка Диана Панченко.

«Война на Украине», — написала она, комментируя публикацию в соцсети X Globe Eye News, где пользователям предлагалось кратко подвести итоги президентства Байдена.

До этого, как сообщало издание The Guardian, Украина уже готовится к тому, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность начнет процесс переговоров по урегулированию конфликта.

На момент начала 2025 года Украина, как писала газета, «отчаянно нуждается в изменении динамики»: Россия продолжает наступление в Донбассе, а Киев «изо всех сил пытается мобилизовать достаточно людей», чтобы удерживать линию фронта.

Ранее в Германии назвали три сценария завершения конфликта на Украине.