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От Трюдо ждут ухода с поста главы Либеральной партии Канады

Globe and Mail: Джастин Трюдо может уйти с поста главы Либеральной партии Канады
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Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо может уйти с поста главы Либеральной партии уже 6 января. Об этом пишет Globe and Mail.

Три источника издания сообщили, что политик планирует покинуть этот пост перед национальным съездом партии.

До этого сообщалось, что свыше трети депутатов Либеральной партии Канады требуют отставки Трюдо.

16 декабря лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр заявил, что Трюдо потерял контроль не только над происходящими в стране процессами, но и над собственным правительством. По его словам, премьер-министр не контролирует избирателей, иммиграцию, расходы, инфляцию и стоимость жилья, а сейчас он перестал контролировать и свой кабинет министров.

10 декабря сообщалось, что глава правительства Канады в третий раз избежал вынесения вотума недоверия. Инициатива была отвергнута большинством палаты общин парламента. Ее поддержали лишь 152 депутата, в то время как 180 проголосовали против.

Ранее Трамп назвал Канаду штатом США, а премьера страны — ее губернатором.

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