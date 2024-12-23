Более трети депутатов от партии Трюдо хотят его ухода

Более трети депутатов депутатов парламента Канады от Либеральной партии хотят, чтобы премьер-министр страны Джастин Трюдо ушел с поста лидера партии. Об этом сообщил телеканал CBC, ссылаясь на источники.

По их информации, такой позиции придерживаются свыше 50 депутатов-либералов. Однако только 21 депутат публично заявил об этом. Всего в парламенте Канады заседают 153 депутата из Либеральной партии.

16 декабря лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр заявил, что Трюдо потерял контроль не только над происходящими в стране процессами, но и над собственным правительством. По его словам, премьер-министр не контролирует избирателей, иммиграцию, расходы, инфляцию и стоимость жилья, а сейчас он перестал контролировать и свой кабинет министров.

10 декабря сообщалось, что глава правительства Канады в третий раз избежал вынесения вотума недоверия. Инициатива была отвергнута большинством палаты общин парламента. Ее поддержали лишь 152 депутата, в то время как 180 проголосовали против.

Ранее Трамп назвал Канаду штатом США, а премьера страны — ее губернатором.